Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валентину в серіалі "Свати" сполошила сумним образом на зібранні

Як повідомляє Politeka.net, в соцмережі "Instagram" з'явилося фото 66-річної зірки в чорній кофті і такому ж чорному намисто з каменів різного розміру. Вона додала трохи блиску золотистими сережками, браслетом і масивним перснем.

На знімку артистка з зосередженим поглядом сидить на стільці в якомусь залі, на задньому плані можна помітити і інших людей. Ймовірно, Тетяну Кравченко сфотографували під час концерту або іншого світського заходу. Можна помітити, що зі зйомок останнього сезону "Сватів" вона помітно постаріла, проте зберегла свою чарівність.

"Як часто від короткого слова "так" залежить щастя всього життя. І часто, занадто часто, таке ж коротке "ні" тягне за собою страшне горе. ☀ ️ ❤ ️ ",- підкреслюється в описі.

Користувачі соцмережі висловилися про зовнішній вигляд і філософські погляди з опису:

"Але ж вірно️️️"; "повністю згодна))))))))"; "іноді і від короткого" так "впадаєш в ступор, тоді як однозначне" ні " приносить полегшення.."; "Так, Танечка все таки частіше зочеться чути "так"❤️".

Раніше Тетяна Кравченко здалася шанувальникам в новому образі: в окулярах і кашкетом, яким часто користуються чоловіки-таксисти. Образ доповнили сонцезахисні окуляри і її фірмова чарівна посмішка.

Нагадаємо, задоволена Валюха з "Сватів" викликала фурор елегантним чином, фото перетворення.

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