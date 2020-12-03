Известная актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валентину в сериале "Сваты" всполошила грустным образом на собрани

Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилось фото 66-летней звезды в черной кофте и таком же черном ожерелье из камней разного размера. Она добавила немного блеска золотистыми сережками, браслетом и массивным перстнем.

На снимке артистка с сосредоточенным взглядом сидит на стуле в каком-то зале, на заднем плане можно заметить и других людей. Вероятно, Татьяну Кравченко сфотографировали во время концерта или другого светского мероприятия. Можно заметить, что со съемок последнего сезона "Сватов" она заметно постарела, однако сохранила свое обаяние.

"Как часто от короткого слова «да» зависит счастье всей жизни. И часто, слишком часто, такое же короткое «нет» влечет за собой страшное горе. ☀️❤️", - подчеркивается в описании.

Пользователи соцсети высказались о внешнем виде и филосовских взглядах из описания:

"А ведь верно🤷‍♀️😊"; "Полностью согласна))))))))"; "Иногда и от короткого "да" впадаешь в ступор, тогда как однозначное "нет" приносит облегчение.."; "Да, Танечка все таки чаще зочется слышать "да" ❤️".

Ранее Татьяна Кравченко показалась поклонникам в новом образе: в очках и фуражкой, которой часто пользуются мужчины-таксисты. Образ дополнили солнцезащитные очки и ее фирменная очаровательная улыбка.

Напомним, довольная Валюха из "Сватов" произвела фурор элегантным образом, фото преображения.

А еще Politeka писала, что Валюха, Женька, Добронравов и другие звезды "Сватов" порадовали фото, где они все вместе.

Также Politeka сообщала, что радостная Кравченко из "Сватов" покорила цветущим видом с обаятельным красавцем.