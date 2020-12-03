Руда солістка нового складу ВІА Гри Уляна Синецька підкорила хижою красою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала портретне фото, на якому постала з неймовірно яскравим макіяжем. Чорні стрілки зробили її схожою на пантеру, яка спостерігає за своєю жертвою. А від пухких губ неможливо було відірвати погляд. Дівчина просто дивилася в кадр, але виглядала при цьому дуже гаряче.

"Be (you)tiful», - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Ну чого така красива", "космічна ви Уляна!", "Неземна", "з розуму зійти", "Уляна, ти красуня! Комусь дуже пощастило з тобою)", «захоплююся», «обожнюю цю фотосесію», «Уляна, ти просто вогонь», «Уляяяя, неможливо красива», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Уляна співає в колективі з 2018 року. Після перезапуску колективу Костянтин Меладзе попрощався з брюнеткою Ольгою Меганською, а Уляну вирішив залишити в колективі.

Раніше ми писали, що Ксенія Попова з нового складу групи підкорила сміливими кадрами в брючному чоловічому костюмі. Співачка з неохайною зачіскою звела з розуму своєю юною ніжною красою. Варто відзначити, що поки Нова ВІА Гра цікава користувачам мережі.

Нагадаємо, що Меладзе похвалився своїми дівчатками в шортиках і зганьбився: "прострочена ВІА Гра для безнадійних".

Як повідомляла Politeka, красуні з нової ВІА Гри показали свої найгарячіші образи в боді і не тільки: "які кішечки".

Також Politeka писала, що українська красуня з нової ВІА Гри "відстояла честь групи" в зухвалому бікіні:"які апетитні...".