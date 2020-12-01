У мережі продовжують бурхливо обговорювати новий склад ВІА Гри і перші успіхи дівчат

Не так давно продюсер Костянтин Меладзе вирішив перезапустити легендарний жіночий гурт з новим складом, до якого увійшли Ксенія Попова, Софія Тарасова і Уляна Синецька. Шанувальники спочатку поставилися до цієї затії досить неоднозначно. Як повідомляє Politeka.net, Меладзе поділився у своєму Instagram фото дівчат і розповів про їх перший спільний успіх.

Так, кліп ВІА Гри на пісню «Рикошет» набрав перші два мільйони переглядів.

З цієї нагоди Меладзе показав співачок у їхніх костюмах з кліпу. На дівчатах коротенькі шортики, більше нагадують труси, майки і укорочені куртки. Дівчата намагаються впевнено позувати на камеру з зухвалими виразами обличчя.

Втім, не всім подобається така ВІА Гра. Так, в коментарях багато висловлюють невдоволення новим складом групи.

"Віагра вже не та", "сильний голос у темненькій. Але це не ВІА ГРА вже, вони швидше на Фабрику схожі. Для такої легендарної групи дівчата повинні бути сексуальними і красивими: як Надія Мейхер, Анна Седакова, Віра Брежнєва", "Вибачте мене фанати, але це не ВІА Гра ... Тільки якщо Уляна і все", "Блондинку точно міняйте безлика, асексуально", "чорна, зі своєю манерою співу, взагалі не зрозуміло, що співає", "прострочена Віагра для безнадійних.... краще б прикрити цей проект Віагра", "вперше бачу такий простенький склад "Віагри" породи на жаль немає ні у кого...сексу немає", - пишуть люди.

Нагадаємо, блондинка-красуня з нової ВІА Гри в мікрошортах показала, чим вразила Меладзе.

Як повідомляла Politeka, українська красуня з нової ВІА Гри показала себе і дівчаток в халатах і ліфчиках.

Також Politeka писала, що роздягнені дівиці з нового складу жорстко осоромилися з першим кліпом: "чому так мляво, де ВІА Гра?".