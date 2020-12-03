Дівчата з нового складу популярного гурту "ВІА Гра" показали свої найспекотніші образи на даний момент

Продюсер Костянтин Меладзе нещодавно вирішив перезапустити культову групу з новим складом дівчат. Поки вони встигли випустити тільки один кліп і знятися в декількох фотосесіях, проте у них вже набралася серія спокусливих образів. Відповідними знімками в Instagram поділилися солістки групи Уляна Синецька і Ксенія Попова, пише Politeka.net.

Так, на фото Дівчата постають в джинсах і білих приталених блузах на зразок корсетів з відкритими плечима і креативної драпіруванням.

Другим чином красунь стали чорні боді, високі чоботи і плащики, які вони кокетливо відкрили, заінтригувавши глядачів.

Співачки млосно позують в зухвалих нарядах, притискаючись один до одного.

Шанувальники бурхливо коментують знімки виконавиць.

"Симпотяжки", "красуні дівчата!) Сексуальні і талановиті", "які ви всі красиві і фігуристі! Чудові дівчата! Око не відірвати!", "Вогонь дівчата", "не можу серцеїдки", "які шикарні дівчата", "які кішечки, прям обожнюю", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Меладзе показав співачок в їх костюмах з кліпу. На дівчатах коротенькі шортики, більше нагадують труси, майки і укорочені куртки. Дівчата намагаються впевнено позувати на камеру з зухвалими виразами обличчя.

Нагадаємо, Меладзе похвалився своїми дівчатками в шортиках і зганьбився: "Прострочена ВІА Гра для безнадійних".

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