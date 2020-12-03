Рыжая солистка нового состава ВИА Гры Ульяна Синецкая покорила вызывающей красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала портретное фото, на котором предстала с невероятно ярким макияжем. Черные стрелки сделали ее похожей на пантеру, которая наблюдает за своей жертвой. А от пухлых губ невозможно было оторвать взгляд. Девушка просто смотрела в кадр, но выглядела при этом очень горячо.

«Be(you)tiful», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Ну чего такая красивая», «космическая вы Ульяна!», «Неземная», «С ума сойти», «Ульяна, ты красотка! Кому-то очень повезло с тобой)», «Восхищаюсь», «Обожаю эту фотосессию», «Ульяна, ты просто огонь», «Уляяяя, невозможно красивая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ульяна поет в коллективе с 2018 года. После перезапуска коллектива Константин Меладзе попрощался с брюнеткой Ольгой Меганской, а Ульяну решил оставить в коллективе.

Ранее мы писали, что Ксения Попова из нового состава группы покорила смелыми кадрами в брючном мужском костюме. Певица с неряшливой прической свела с ума своей юной нежной красотой. Стоит отметить, что пока новая ВИА Гра интересна пользователям сети.

Напомним, что Меладзе похвастался своими девочками в шортиках и опозорился: "Просроченная ВИА Гра для безнадежных".

Как сообщала Politeka, красотки из новой ВИА Гры показали свои самые горячие образы в боди и не только: "Какие кошечки".

Также Politeka писала, что украинская красотка из новой ВИА Гры "отстояла честь группы" в дерзком бикини: "Какие аппетитные…".