19-річна українка з нового складу ВІА Гри Софія Тарасова показала фігуру в купальнику і поділилася своїми роздумами

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram.

Так, співачка зізналася, що їй набагато простіше висловлювати свої думки в тексті, ніж під час розмови або по телефону.

"Раніше я взагалі терпіти ненавиділа дзвонити кому-небудь. А навіщо? Я куди більш зрозуміло поясню, чого хочу / прошу / вимагаю або ж донесу всю свою щирість звичайними друкованими літерами. я б навіть, сказала, що вмію передавати тепло, крізь письмовий алфавіт", - розповіла Софія.

Цей пост вона супроводила своїми фотографіями з літнього відпочинку. На них дівчина загоряє на тлі природи в білому купальнику-бікіні. Дівчина лежить на животі, демонструючи на камеру свою п'яту точку.

"І плювати я хотіла на те, хто що думає з приводу незрозумілих текстів + фотографії в купальнику. Пишу, що думаю, де хочу, як хочу, і кому хочу", - додала юна співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Ось це ноги", " Барбі!", "Богиня", "які сосиски апетитні", "Ах ці ноги, зведуть з розуму будь - кого", - пишуть люди в коментарях.

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