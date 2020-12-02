19-річна українка з нового складу ВІА Гри Софія Тарасова показала фігуру в купальнику і поділилася своїми роздумами
Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram.
Так, співачка зізналася, що їй набагато простіше висловлювати свої думки в тексті, ніж під час розмови або по телефону.
"Раніше я взагалі терпіти ненавиділа дзвонити кому-небудь. А навіщо? Я куди більш зрозуміло поясню, чого хочу / прошу / вимагаю або ж донесу всю свою щирість звичайними друкованими літерами. я б навіть, сказала, що вмію передавати тепло, крізь письмовий алфавіт", - розповіла Софія.
Цей пост вона супроводила своїми фотографіями з літнього відпочинку. На них дівчина загоряє на тлі природи в білому купальнику-бікіні. Дівчина лежить на животі, демонструючи на камеру свою п'яту точку.
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"І плювати я хотіла на те, хто що думає з приводу незрозумілих текстів + фотографії в купальнику. Пишу, що думаю, де хочу, як хочу, і кому хочу", - додала юна співачка.
Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.
"Ось це ноги", " Барбі!", "Богиня", "які сосиски апетитні", "Ах ці ноги, зведуть з розуму будь - кого", - пишуть люди в коментарях.
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