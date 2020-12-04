Зірки знають на відмінно уроки спокушання чоловіків, тому не соромляться носити вбрання з дуже глибоким декольте

Politeka.net згадувала, хто зі знаменитостей обожнює блиснути своїми пишнощами.

Володарка неймовірного бюста Анна Семенович завжди випинає напоказ свою головну гордість.

"Наречена" Гаріка Харламова, телеведуча і блогер Яна Кошкіна теж є щасливою володаркою великого бюста. Її декольте зводять з розуму шанувальників.

Голлівудська красуня Анджеліна Джолі раніше дуже часто носила сукні з непристойними вирізами і декольте.

Її колега Джей Ло теж любить яскраві і ефектні вбрання.

Українські та російські зірки також намагаються не відставати. Так, Віра Брежнєва, хоч і не може похвалитися великими формами, завжди може хвалитися екстремальним декольте.

А Надія Дорофєєва любить зібрати свій соковитий бюст в красивий топ або ліфчик.

Настя Каменських в одному зі своїх кліпів вбила наповал глибиною декольте на сукні.

А ось екс-солістка групи NikitA Анастасія Кумейко може похвалитися вельми спокусливими формами.

Супермодель Ірина Шейк примудряється навіть невеликі груди помістити в неймовірно гаряче декольте.

А володарка пишних форм, модель Анастасія Квітко не соромиться випинати своє багатство напоказ.

Навіть Наталя Могилевська не упустила можливості засвітити глибоке декольте, хоч і скромніше, ніж у колег.

Нагадаємо, що спокуслива Семенович показала свої коштовності у величезному декольте:"Хочу бути дівчинкою".

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