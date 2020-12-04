Звезды знают на отлично уроки соблазнения мужчин, поэтому не стесняются носить наряды с очень глубоким декольте
Politeka.net вспоминала, кто из знаменитостей обожает сверкнуть своими пышностями.
Обладательница невероятного бюста Анна Семенович всегда выпячивает напоказ свою главную гордость.
«Невеста» Гарика Харламова, телеведущая и блогер Яна Кошкина тоже является счастливой обладательницей большого бюста. Ее декольте сводят с ума поклонников.
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Голливудская красотка Анджелина Джоли раньше очень часто носила платья с неприличными вырезами и декольте.
Ее коллега Джей Ло тоже любит яркие и эффектные наряды.
Украинские и российские звезды также стараются не отставать. Так, Вера Брежнева, хоть и не может похвастаться большими формами, всегда может хвастнуть экстремальным декольте.
А Надежда Дорофеева любит собрать свой сочный бюст в красивый топ или лифчик.
Настя Каменских в одном из своих клипов сразила наповал глубиной декольте на платье.
А вот экс-солистка группы NikitA Анастасия Кумейко может похвастаться весьма соблазнительными формами.
Супермодель Ирина Шейк умудряется даже небольшую грудь поместить в невероятно горячее декольте.
А обладательница пышных форм, модель Анастасия Квитко не стесняется выпячивать свое богатство напоказ.
Даже Наталья Могилевская не упустила возможности засветить глубокое декольте, хоть и скромнее, чем у коллег.
Напомним, что соблазнительная Семенович показала свои драгоценности в огромном декольте: "Хочу быть девочкой".
Как сообщала Politeka, болезненно худая Анджелина Джоли ошарашила впавшими щеками и костлявыми руками: «Подними голову, девочка».
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