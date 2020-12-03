Голлівудська зірка Анджеліна Джолі ошелешила болючою худорбою

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси в Instagram з'явилося досить свіже фото зірки зі світського заходу. Анджеліна була одягнена в чорне відкрите плаття. Корсет утримував бюст зірки, а руки і плечі залишилися відкритими.

Як відомо, останнім часом Джолі сильно схудла. У ЗМІ раз у раз пишуть про її хвороби і проблеми з набором ваги. Актриса намагається ховати хворобливу худорлявість під безформними нарядами, але це не завжди виходить.

На опублікованому знімку видно, як сильно впали щоки зірки, і якими знеможеними виглядають її руки і кістляві плечі. Крім цього, і вираз обличчя Джолі виглядає сумно.

У коментарях до посту актрисі залишили масу слів підтримки. Не обійшлося і без критики.

"Привіт кохана, тепер я зрозумів, що послужило початком твоїє депресії», «підніми голову, дівчинка», «красива», «Алілуя! Нехай Святий Отець благословить і захистить тебе", "Супер красиво", "невтомна мати, вічний борець, приклад жінки. Ісус поруч з тобою Анджеліна», - пишуть користувачі Мережі.

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