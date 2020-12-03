Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала себе в дзеркалі у всій красі
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала вельми спокусливе відео. Вона була в одній нижній білизні і високих чоботях. Дівчина стояла спиною до дзеркала і рухала своїми пружними сідницями.
Було помітно, що Омович кардинально змінила імідж. Вона наростила собі волосся і зробила довгу косу як у Лари Крофт. Виглядала модель вражаюче, але багатьом шанувальникам її новий образ не сподобався.
"Гаряче чи ні?",- підписала відео модель.
У коментарях стали бурхливо обговорювати відео.
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"Оленка одружуся", "а прямо встати не можна? Обов'язково вигинатися як черв'як з людей в чорному?", "Hot - це м'яко сказано) фігура як у богині", "що за бабка", "навіщо себе так спотворювати?", "Трохи моторошно якось»," так записуй адресу моєї бабусі) Аж нагодувати тебе захотілося", - пишуть користувачі Мережі.
Альона Омович відома тим, що всіляко переробляє себе за допомогою пластичної хірургії. Дівчина кілька разів збільшувала груди, робила ринопластику, а також збільшувала губи. Деякі шанувальники вважають, що сідниці модель собі теж вставила.
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