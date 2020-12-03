Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в зеркале во всей красе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала весьма соблазнительное видео. Она была в одном нижнем белье и высоких сапогах. Девушка стояла спиной к зеркалу и двигала своими упругими ягодицами.

Было заметно, что Омович кардинально сменила имидж. Она наростила себе волосы и сделала длинную косу как у Лары Крофт. Выглядела модель впечатляюще, но многим поклонникам ее новый образ не понравился.

«Горячо или нет?», - подписала видео модель.

В комментариях стали бурно обсуждать видео.

«Аленка женюсь», «А прямо встать нельзя? Обязательно выгибаться как червь из людей в черном?», «Hot - это мягко сказано) фигура как у богини)», «че за стрекоза», «зачем себя так уродовать?», «Немного жутко как-то», «Так записывай адрес моей Бабушки) аш накормить тебя захотелось чес слово», - пишут пользователи сети.

Алена Омович известна тем, что всячески переделывает себя при помощи пластической хирургии. Девушка несколько раз увеличивала грудь, делала ринопластику, а также увеличивала губы. Некоторые поклонники считают, что ягодицы модель себе тоже вставила.

Напомним, что Алена Омович еле-еле прикрыла огромные прелести тонкими полосками ткани: "Бог существует!".

Как сообщала Politeka, Алена Омович впихнула свои прелести в короткий топ и похвасталась новой прической: "Потрясная Бэйб".

Также Politeka писала, что Алена Омович специально выпятила свои "персики" в тонкой маечке: "Ух, какие...".