Відома українська модель Альона Омович приголомшила змінами в зовнішності

Нові фото "Українська Кардашьян" опублікувала у своєму Особистому Instagram.

Так, пишногруда Альона Омович похвалилася перед шанувальниками новою зачіскою.

Для жарких кадрів відома модель одягла білий топ, який зайвий раз підкреслює її пишний бюст, а також спортивні штани такого ж кольору.

Що стосується нової зачіски, то Альона Омович вирішила сплести велику косичку зі свого довгого і розкішного волосся.

"New ме. Мені йде нова зачіска? Ну і як зазвичай вибираємо краще фото: 1 або 2?",- йдеться у підписі до публікації.

Шанувальникам припало до душі перетворення популярної моделі і вони засипали Альону Омович схвальними коментарями.

"Дуже красива", "Люблю тебе", "ось нарешті довгі кіски, пам'ятаєш недавно я малював тебе довгі кіски", "Прям вау", " красива скрізь і завжди, але дуже худенька. Більше не треба", "Ти тепер на Жасмин схожа з Алладіна", "волосся бомба", "хороша ідея", "як Анджеліна Джолі", "Вау, вау, що за приголомшлива Бейб?",- написали вони під публікацією.

До цього ми писали, що відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала себе в дзеркалі у всій красі.

Зірка побалувала шанувальників палючим знімком з Білому топіку без білизни. Зірка показала досконалі форми шостого розміру, піднявши тісний одяг.

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