Американська модель Ебігейл Ретчфорд показала свої ідеальні форми над містом

Знаменитість показала себе в несподіваному місці, пише Politeka.net. Модель одягла крихітне рожеве бікіні, яке ледь приховувало найінтимніше і піднялася над містом.

Таке фото Ебі розмістила у своєму Instagram. На знімку брюнетка постала в бікіні, ліфчик якого був дуже малий і ледь приховував принади. Маленькі клаптики тканини натягнулися на великих об'ємах, намазаних лосьйоном. Бюст сяяв на сонці і притягував погляд.

Зірка трохи вигнулася, виставивши назад апетитну п'яту точку в плавочках на зав'язках.

Завершили образ знаменитості різні прикраси.

У такому образі модель була прифотошоплена до міста. Її силует збільшили, тому красуня була вище будівель, показуючи свою "спокусу у плоті".

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже воно було оприлюднене в сторіс.

Зараз на сторінку красуні підписані 9,1 мільйон осіб, які активно стежать за життям красуні.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд одягла тісний ліфчик, який стиснув її великий бюст. Тонкі лямки обплели її груди, роблячи на ній ще більший акцент.

Чорний чокер з золотими вставками обвив шию. Красуня одягла поясок для панчіх і маленькі трусики.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала в сукні без білизни, ефектно виваливши "диньки" в кадр. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити руками, проте через значні об'єми їй це вдалося не дуже добре.

Сама Ретчфорд при цьому дивиться кудись убік, ледь помітно при цьому посміхаючись.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"