Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала свои идеальные формы над городом

Знаменитость показала себя в неожиданном месте, пишет Politeka.net. Модель надела крохотное розовое бикини, которое едва скрывало самое интимное и поднялась над городом.

Такое фото Эби разместила в своем Инстаграм. На снимке брюнетка предстала в бикини, лифчик которого был очень мал и едва скрывал прелести. Маленькие лоскутки ткани натянулись на больших объемах, намазанных лосьоном. Бюст сиял на солнце и притягивал взгляд.

Звезда немного выгнулась, выставив назад аппетитную пятую точку в плавочках на завязках.

Завершили образ знаменитости различные украшения.

В таком образе модель была прифотошоплена к городу. Ее силуэт увеличили, отчего красотка была выше зданий, показывая свое "искушение во плоти".

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь оно было обнародовано в сторис.

Сейчас на страницу красотки подписаны 9,1 миллион человек, которые активно следят за жизнью красотки.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд надела тесный лифчик, который сжал ее большой бюст. Тонкие лямки оплели ее грудь, делая на ней еще больший акцент.

Черный чокер с золотыми вставками обвил шею. Красотка надела поясок для чулков и маленькие трусики.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд предстала в платье без белья, эффектно вывалив «дыньки» в кадр. Пикантные места знаменитость решила прикрыть руками, однако из-за внушительных объемов ей это удалось не очень хорошо.

Сама Рэтчфорд при этом смотрит куда-то в сторону, едва заметно при этом улыбаясь.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"