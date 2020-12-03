Відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, показав, як він займається у спортзалі, і засвітив на камеру свої біцепси

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лазарєва у соцмережі.

Так, співак зняв декілька сторіс під час тренування у спортзалі.

"Щось я упахався..." - сказав співак.

У відповідь на це тренер Лазарєва, який також потрапив у кадр, сказав, що це не його робочий ракурс, і пожартував, що співак "надто великий".

Також Лазарєв показав на камеру свій біцепс, на якому можна побачити татуювання у вигляді крила.

"Крило стирчить", - посміявся він.

Слід зазначити, що українська співачка Ані Лорак, яка вже тривалий час живе в Росії і якій приписують роман з Лазарєвим, також нещодавно розповіла про своє татуювання.

Так, зірка несподівано зізналася, що зробила тату. При чому, судячи з усього, на такий крок вона пішла вже після важкого розриву з чоловіком Муратом Налчаджіоглу.

Зовсім ще недавно я собі уявити не могла, що на моєму тілі з'явиться татуювання. Тому що мені здавалося, що це абсолютно не моє, але, ось, все змінюється... І зліва від серця у мене оселився метелик - татуювання у вигляді метелика. Воно одне!", - розповіла про експеримент зі своїм тілом співачка.

Втім, публічно показувати тату Ані Лорак не стала.

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