Известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, показал, как он занимается в спортзале, и засветил на камеру свои бицепсы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лазарева в соцсети.

Так, певец снял несколько сторис во время тренировки в спортзале.

"Что-то я упахался..." - сказал певец.

В ответ на это тренер Лазарева, который также попал в кадр, сказал, что это не его рабочий ракурс, и пошутил, что певец "слишком большой".

Также Лазарев показал на камеру свой бицепс, на котором можно увидеть татуировку в виде крыла.

"Крыло торчит", - посмеялся он.

Следует отметить, что украинская певица Ани Лорак, которая уже долгое время живет в России и которой приписывают роман с Лазаревым, также недавно рассказала о своей татуировке.

Так, звезда неожиданно призналась, что сделала тату. При чем, судя по всему, на такой шаг она пошла уже после тяжелого разрыва с мужем Муратом Налчаджиоглу.

Совсем еще недавно я себе представить не могла, что на моем теле появится татуировка. Потому что мне казалось, что это совершенно не мое, но, вот, все меняется... И слева от сердца у меня поселилась бабочка - татуировка в виде бабочки. Оноа одна!", - рассказала об эксперименте со своим телом певица.

Однако публично показывать тату Ани Лорак не стала.

Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев знатно зажег с известной комедианткой, видео не для детей: "это прекрасно!".

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