Українська гривня сильно ослабла через масову покупку валюти

Як стало відомо Politeka.net, За останній тиждень її вартість на міжбанку впала на 0,5%. Як пояснив голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин на своїй сторінці в "Фейсбук" падіння відбулося через те, попит на готівку перевищив пропозицію.

Регулятор три тижні поспіль не провів операції на валютному ринку, не бажаючи втручатися в процеси. На цьому тлі в першій половині листопада українці продавали більше валюти, ніж купували, але до кінця місяця ситуація змінилася.

"За результатами листопада купівля населенням іноземної валюти вперше з початку року переважала над її продажем (чистий продаж готівкової іноземної валюти банками склав близько 135 млн доларів)", - відзвітував Данилишин.

Третього грудня Нацбанк оприлюднив свіжий курс валют, в якому долар подешевшав на 12 копійок - до 28,43 гривень за одиницю. Як можна спостерігати, офіційна ціна американської валюти різко знизилася після постійного зростання з середини листопада.

Тим часом, експерти прогнозують нове зростання курсу долара вже в перший тиждень грудня. Причиною подорожчання можуть послужити затримка траншу МВФ, несприятливий прогноз економічного спаду (до 4,7%) на тлі пандемії і загроза введення повного локдауну. Згідно з прогнозами, весь тиждень готівковий долар триматиметься на рівні 28,5-28,7 гривень.

Провідний аналітик Forex Club Андрій Шевчишин звернув увагу, що імпортери все більше "напружуються" через можливе посилення карантину.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу досягнутих рівнів c спробами вийти з діапазону 28,4-28,5 гривень за долар", – припустив експерт, і поки його прогноз недалекий від істини.

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