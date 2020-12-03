Власники карт Ощадбанку стають жертвами "схем" і втрачають гроші тисячами

Як передає Politeka.net, на сайті Мінфіну в розділі з відгуками опублікована нова скарга, що стосується шахрайських дій.

Так, у клієнтки через WEB-банкінг «Ощад 24/7» перевели з картки майже 15 тисяч гривень. При цьому, за словами жінки, карта була новою і скористатися додатком вона ще навіть не встигла.

Незадоволена клієнтка Ощадбанку впевнена, що гроші викрадають самі співробітники установи, так як мають доступ до персональних даних і паролів.

"30 жовтня з моєї картки були вкрадені гроші в сумі 14 800 грн. Я в цей час була за кордоном в Єгипті в пустелі з телефоном і карткою. 31.10 прийшла смс "ви ввели невірний пароль при вході в Інтернет банкінг", оскільки в веббанкінг я не входила, забила тривогу. По приїзду написала заяву в поліцію, подала його у відділення і працівники відправили на розслідування. Сьогодні прийшла відповідь - вони знайшли, на яку карту перевели мої гроші, але віддавати мені банк нічого не буде. Заявили, що переклади зробити неможливо без коду підтвердження і дзвінків на телефон. Але вкрали ж", - поділилася українка.

Більш того, клієнтку обурило, що співробітники Ощадбанку замість повернення коштів звинуватили, в свою чергу, її у зникненні грошей.

"Сьогодні мені відмовили. Звинуватили, що я сама кошти перевела (хоча в пустелі Інтернету не було і доступів до веббанкінгу у мене теж не було), а пароль для входу в Ощад 24 знала співробітниця банку, яка видавала мені карту перед поїздкою. Я навіть не встигла скористатися тим, що пароль після заміни заблокувався і я не стала його відновлювати. Думала, після поїздки піду у відділення і розберуся", - йдеться в повідомленні.

В Ощадбанку відповіли на цю скаргу, виключивши всякі шахрайські дії з боку працівників - нібито "співробітники несуть кримінальну, цивільно-правову і дисциплінарну відповідальність, а процес їх роботи знаходиться під постійним контролем".

"Правильним рішенням була подача заяви в правоохоронні органи для проведення розслідування. Зі свого боку, хотіли б перевірити інформацію про звинувачення у вашу сторону і надання роз'яснень щодо ситуації", - зазначено в коментарі банку.

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