Владельцы карт Ощадбанка становятся жертвами "схем" и теряют деньги тысячами

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина в разделе с отзывами опубликована новая жалоба, касающаяся мошеннических действий.

Так, у клиентки через WEB-банкинг «Ощад 24/7» перевели с карты почти 15 тысяч гривен. При этом, по словам женщины, карта была новой и воспользоваться приложением она еще даже не успела.

Недовольная клиентка Ощадбанка уверена, что деньги похищают сами сотрудники учреждения, так как имеют доступ к персональным данным и паролям.

"30 октября с моей карточки были украдены деньги в сумме 14 800 грн. Я в это время была за границей в Египте в пустыне с телефоном и карточкой. 31.10 пришла смс "вы ввели неверный пароль при входе в интернет банкинг", поскольку в веббанкинг я не входила, забила тревогу. По приезду написала заявление в полицию, подала его в отделение и работники отправили на расследование. Сегодня пришел ответ - они нашли, на какую карту перевели мои деньги, но отдавать мне банк ничего не будет. Заявили, что переводы сделать невозможно без кода подтверждения и звонков на телефон. Но украли же", - поделилась украинка.

Более того, клиентку возмутило, что сотрудники Ощадбанка вместо возврата средств обвинили, в свою очередь, ее в пропаже денег.

"Сегодня мне отказали. Обвинили, что я сама средства перевела (хотя в пустыне интернета не было и доступов к веббанкингу у меня тоже не было), а пароль для входа в Ощад 24 знала сотрудница банка, которая выдавала мне карту перед поездкой. Я даже не успела воспользоваться тем Ощад 24, так как пароль после замены заблокировался и я не стала его восстанавливать. Думала, после поездки пойду в отделение и разберусь", - говорится в сообщении.

В Ощадбанке ответили на эту жалобу, исключив всякие мошеннические действия со стороны работников - якобы "сотрудники несут уголовную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность, а процесс их работы находится под постоянным контролем".

"Правильным решением была подача заявления в правоохранительные органы для проведения расследования. Со своей стороны, хотели бы проверить информацию об обвинениях в вашу сторону и предоставлении разъяснений по ситуации", - отмечено в комментарии банка.

Напомним, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт и блокирует денежные переводы

Как сообщала Politeka, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт и блокирует денежные переводы: "Нужно искать 1500 гривен..."