Українська співачка Тіна Кароль здивувала граціозним образом у незвичайній сукні

Як передає Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з нової фотосесії, заради якої вона приміряла матово чорне вбрання з величезним вирізом на спині. Вона також зробила сміливу зачіску і вплела у волосся з десяток стрічок з блискучими каменями.

У такому вигляді Тіна Кароль позбулася взуття і попустувала на підлозі, приймаючи сміливі пози. На одному з кадрів співачка позує на четвереньках, а на іншому стоїть боком, акцентуючи увагу на ледь прикритих грудях.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду виконавиці, в такому образі вона багатьом нагадала дику кішку:

"Тіні потрібно запускати виробництво вогнегасників, це"; "мама-кішка"; "Не можу насолодитися нею🤤 🤍"; "богиня"; " тигренятко такий маленький🥺"; "кішка така дика, грайлива і мила"; "тільки левиця може так сидіти!"; "Несіть вогнегасник🔥 😍"; "Ахх, що ти робиш зі мною?"; "Ой, ну тут прямо кішечка. Заворожує😍 😍 😍"; "Сама Санта Дімопулос позаздрить 😍 😍 🔥 🔥"; "Тіна 🤤 🤩 ти зводиш нас з розуму"; "бойова стійка" пантера готується до стрибка", цікаво на кого вона веде полювання"; "померти можна від неможливої Тіни! ❤ ️ "; "Як можна бути красивою такою? 😍 😍 🔥 "; "На Юлію Саніну схожа тут дуже"; "балдіжна🥵".

Раніше Тіна Кароль показала фотографії, для яких позувала в білосніжній сукні з величезним декольте, який ефектно підкреслив її фігуру.

"Сердечно дякую талановитим і коханим..." - зазначила вона в повідомленні.

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