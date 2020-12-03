Украинская певица Тина Кароль удивила грациозным образом в необычном платье

Как передает Politeka.net, звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры с новой фотосессии, ради которой она примерила матово черный наряд с огромным вырезом на спине. Она также сделала смелую прическу и вплела в волосы с десяток лент со сверкающими камнями.

В таком облике Тина Кароль избавилась от обуви и порезвилась на полу, принимая смелые позы. На одном из кадров певица позирует на четвереньках, а на другом стоит боком, акцентируя внимание на едва прикрытой груди.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от внешнего вида исполнительницы, в таком образе она многим напомнила дикую кошку:

"Тине нужно запускать производство огнетушителей, это"; "мама-кошка"; "Не могу насладиться ею 🤤🤍"; "Богиня"; "тигрёночек такой маленький🥺"; "Кошка такая дикая, игривая и милая"; "Только львица может так сидеть!"; "Несите огнетушитель 🔥😍"; "Ахх, что ты делаешь со мной?"; "Ой, ну тут прямо кошечка. Завораживает 😍😍😍"; "сама Санта Димопулос позавидует 😍😍🔥🔥"; "Тина🤤🤩 ты сводишь нас с ума"; "Боевая стойка "пантера готовится к прыжку", интересно на кого она ведёт охоту"; "Умереть можно от невозможной Тины! ❤️"; "Как можно быть красивой такой? 😍😍🔥"; "На Юлию Санину похожа тут очень"; "Балдёжная🥵".

Ранее Тина Кароль показала фотографии, для которых позировала в белоснежном платье с огромным декольте, который эффектно подчеркнул ее фигуру.

«Сердечно благодарю талантливых и любимых…» - отметила она в сообщении.

Напомним, Тина Кароль оказалась копией мамы-красотки Дана Балана, сходство потрясает.

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