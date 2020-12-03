Стало відомо, як виглядає розкішний котедж відомого російського співака Валерія Меладзе

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Експрес газету".

Так, співак ще 10 років тому побудував розкішний особняк в селищі Millennium Park, який часто називають підмосковній Венецією через мережі водних каналів. В середньому вартість котеджів у цій місцевості ріелтори оцінюють у 600 млн рублів.

Що ж стосується котеджа Меладзе, він, за даними ЗМІ, коштує 4 млн доларів.

Відомо, що селище оточене смерековим лісом, там є озеро, поруч знаходяться школи, дитячі сади і інша інфраструктура. У цьому ж селищі кілька років тому купила будинок Віра Брежнєва.

Особняк оформлений в японському стилі, з декоративними панно з зображеннями квітів сакури. На першому поверсі розташована вітальня з каміном, кухня, їдальня, ванна і комора. Центральну частину будинку займає простора вітальня з парадними сходами, що ведуть на другий поверх. Також у будинку є три спальні, гардеробна і три санвузли.

На тлі пандемії і карантину артисти стали скаржитись на зменшення прибутків. Раніше концертна діяльність приносила Меладзе по 50 тисяч доларів за один виступ. Однак Меладзе не залишився ні з чим - він також отримує дохід від здачі в оренду своєї нерухомості. Журналісти з'ясували, що він володіє торговим центром "Вантаж" в московському районі Східне Бірюльово. І здаючи площі під магазини, автошколу, перукарню і ломбард, Валерій, тільки за документами, отримує майже на 15 млн рублів на рік. Також відомо, що декілька років тому він продав свій фізкультурно-оздоровчий центр в Одинцово.

Нагадаємо, Меладзе плюнув на все і зізнався, як зраджував дружині з Джанабаєвою.

А ще Politeka повідомляла, що Седокова розповіла про поцілунок з Меладзе, який у підсумку одружився на Джанабаєвій.

Також Politeka писала, що Меладзе не зміг приховати почуттів до "темненької" з його нової ВІА Гри, в мережі роблять ставки.