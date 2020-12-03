Стало известно, как выглядит роскошный коттедж известного российского певца Валерия Меладзе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Экспресс газету".

Так, певец еще 10 лет назад построил роскошный особняк в поселке Millennium Park, который часто называют подмосковной Венецией из-за сети водных каналов. В среднем стоимость коттеджей в этой местности риэлторы оценивают в 600 млн рублей.

Что же касается коттеджа Меладзе, он, по данным СМИ, стоит 4 млн долларов.

Известно, что поселок окружен еловым лесом, там есть озеро, рядом находятся школы, детские сады и другая инфраструктура. В этом же поселке несколько лет назад купила дом Вера Брежнева.

Особняк оформлен в японском стиле, с декоративными панно с изображениями цветов сакуры. На первом этаже расположена гостиная с камином, кухня, столовая, ванная и кладовая. Центральную часть дома занимает просторная гостиная с парадной лестницей, ведущей на второй этаж. Также в доме есть три спальни, гардеробная и три санузла.

На фоне пандемии и карантина артисты стали жаловаться на уменьшение прибыли. Ранее концертная деятельность приносила Меладзе по 50 тысяч долларов за одно выступление. Однако Меладзе не остался ни с чем - он также получает доход от сдачи в аренду своей недвижимости. Журналисты выяснили, что он владеет торговым центром "Вантаж" в московском районе Восточное Бирюлево. И сдавая площади под магазины, автошколу, парикмахерскую и ломбард, Валерий, только по документам, получает почти на 15 млн рублей в год. Также известно, что несколько лет назад он продал свой физкультурно-оздоровительный центр в Одинцово.

Напомним, Меладзе плюнул на все и признался, как изменял жене с Джанабаевой.

А еще Politeka сообщала, что Седокова рассказала о поцелуе с Меладзе, который в итоге женился на Джанабаевой.

Также Politeka писала, что Меладзе не смог скрыть чувств к "темненькой" из его новой ВИА Гры, в сети делают ставки.