Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвично гарячому виді

На фото Квітко позує в темному топіку з великим декольте і без білизни. Образ Анастасія доповнила джинсами і бейсболкою, з-під якої можна побачити шикарне волосся. Красуня стояла в оранжереї біля квіточок, додаючи кадру особливої ніжності. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Такий гарний ангел"," Доброго ранку моя любов"," красиве тіло тебе люблю"," Привіт, любов моя Анастасія, я люблю тебе"," Дорогоцінна Моя дитинко"," Доброго ранку мила"," яка ти красива, любов моя, я так тебе люблю"," Доброго ранку дорога"," але ти Божественна дитина", " Просто краса, не відірвати очей, яка шикарна. Красива струнка дівчина з шикарною фігурою!!!", "Яка красива жінка", " це твоє жіноче тіло? Зведи мене з розуму".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко ледь не вивалила апетитний бюст з занадто сміливого декольте.

Цього разу в одній з фан-груп з'явився знімок моделі в обтягуючій сукні зі значним декольте. Модель одягла джинсовий наряд, прекрасно виділяв всі її достоїнства.

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