Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в необычно горячем виде

На фото Квитко позирует в темном топике с большим декольте и без белья. Образ Анастасия дополнила джинсами и бейсболкой, из-под которой можно увидеть шикарные волосы. Красотка стояла в оранжерее возле цветочков, добавляя кадру особой нежности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такой красивый ангел", "Доброе утро моя любовь", "Красивое тело тебя люблю", "Привет, любовь моя Анастасия, я люблю тебя", "Драгоценная моя детка", "Доброе утро милая", "Какая ты красивая, любовь моя, я так тебя люблю", "Доброе утро дорогая", "но ты божественный ребенок", "Просто красота, не оторвать глаз, какая шикарная. Красивая стройная девушка с шикарной фигурой!!!", "Какая красивая женщина", "Это твое женское тело? Сведи меня с ума".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко едва не вывалила аппетитный бюст из слишком смелого декольте.

В этот раз в одной из фан-групп появился снимок модели в обтягивающем платье с внушительным декольте. Модель надела джинсовый наряд, прекрасно выделявший все ее достоинства.

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