Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, вывалила формы в соблазнительном купальнике

Шикарная модель покорила своими формами не только родную страну, но и другие страны, передает Politeka.net.

Для фото звезда выбирает самые откровенные наряды, которые подчеркивают ее пышные формы, достойные зависти.

Поклонники распространяют жаркие фото модели по интернету. Так, в этот раз фанаты в одной из групп опубликовали снимок знаменитости в белоснежном купальнике в полосочку.

Квитко надела купальник с большим вырезом чуть ли не до пупка. Из огромного декольте показались большие груди знаменитости. Бюст едва ли сдерживала ткань.

Также крой купального наряда был таким, что получилось рассмотреть бедра знаменитости.

Различные украшения завершили образ Насти.

Пост собрал десятки лайков за несколько часов. При этом посты на настояще странице знаменитости быстро набирают тысячи лайков и комментариев.

"Королева для поцелуев", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко позировала к камере спиной, сверкая пышными ягодицами в крохотном салатовом бикини. Сверху красотка надела прозрачное платье.

Разрезы на юбке наряда придавали еще большую пикантность, оголяя загорелую кожу знаменитости.

Модель натянула салатовые трусики повыше, чтобы те не мешали наслаждаться ее пятой точкой.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в рваных джинсах и топике. Красотка дополнила образ очками, а на плече можно заметить сумочку. Анастасия в таком виде гуляла по городу, выставив бюст вперед. Модель оставила волосы распущенными и совсем не стеснялась показать аппетитные формы.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов