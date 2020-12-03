Український хореограф, учасник проекту "Танці з зірками" Дмитро Жук поділився відвертими фото з дружиною

Як передає Politeka.net, в Instagram у Жука і його дружини, танцівниці Яни Цибульської (теж учасниці шоу), знайшлися гарячі спільні знімки, які звели з розуму шанувальників зіркової пари. Як відомо, парочка познайомилася на проекті. Разом вони вже два роки.

На серії фото Жук буквально розділ свою красуню-дружину на очах у всіх. Яна була одягнена в білі трусики і топ. Дмитро ніжно обіймав дружину, цілував і гладив її пружне тіло.

"І до ранку знову не будемо спати", - підписали один зі знімків зірки.

У коментарях до постів шанувальники залишили масу приємних слів.

"Обожнюю цю сімейну пару. Ви круті танцюристи", "як ніжно", "ви неймовірні! Милуюся вашою парою завжди", "дуже красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в шоу Дмитро Жук танцював з Юлією Саніною. Пара дійшла до фіналу і за прогнозами багатьох глядачів повинна була перемогти. Але перемога дісталася Санті Дімопулос, яка, втім, відмовилася від кубка на користь Юлії. У підсумку обидві дівчини вирішили віддати кубки переможців шоу на благодійність.

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Як повідомляла Politeka, Юлія Саніна, яка відмовилася від кубка, зізналася, про що шкодує і що сталося з її психікою: "Було, як в тумані".

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