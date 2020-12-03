Украинский хореограф, участник проекта «Танці з зірками» Дмитрий Жук поделился откровенными фото с женой
Как передает Politeka.net, в Instagram у Жука и его жены, танцовщицы Яны Цибульской (тоже участницы шоу), нашлись горячие совместные снимки, которые свели с ума поклонников звездной пары. Как известно, парочка познакомилась на проекте. Вместе они уже два года.
На серии фото Жук буквально раздел свою красотку-жену на глазах у всех. Яна была одета в белые трусики и топ. Дмитрий нежно обнимал супругу, целовал и гладил ее упругое тело.
«И до утра опять не будем спать», - подписали один из снимков звезды.
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В комментариях к постам поклонники оставили массу приятных слов.
«Обожаю эту семейную пару. Вы крутые танцоры», «Как нежно», «Вы невероятные! Любуюсь вашей парой всегда», «Очень красиво», - пишут пользователи сети.
Как известно, в шоу Дмитрий Жук танцевал с Юлией Саниной. Пара дошла до финала и по прогнозам многих зрителей должна была победить. Но победа досталась Санте Димопулос, которая, впрочем, отказалась от кубка в пользу Юлии. В итоге обе девушки решили отдать кубки победителей шоу на благотворительность.
Напомним, что скандальная Ольга Фреймут не выдержала после победы Димопулос: «Даже не представляла, что люди могут…».
Как сообщала Politeka, отказавшаяся от кубка Юлия Санина призналась, о чем жалеет и что произошло с ее психикой: "Было, как в тумане".
Также Politeka писала, что партнер Санты Димопулос по "Танцям з зірками" Леонов разразился речью после ее отказа от кубка: "То, что было между нами...".