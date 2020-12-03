Артист переконаний, що не зраджував любов до співачки

Відомий російський стриптизер Тарзан не стримав емоцій після втечі Наташі Корольової з Москви

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Тарзан опублікував баладу "Стриптизер" власного твору.

"Що тут сказати...я-стриптизер.

Мені в 30 - було стрьомно,

ніяково було в 40 мені,

У 50 - стає прикольно,

що я один у всій країні

даю стриптиз без роздягань,

адже голий апріорі я...",- почав Тарзан.

Артист у своєму вірші зазначив, що завжди виходить до глядачів з оголеною душею.

"Не дорікайте ви Наташці,

адже я любові не зраджував", - зазначив він.

"і погляди всіх зійшлися на перці...і лише вона побачила там серце", - закінчив свій неоднозначний твір стриптизер.

У коментарях стали бурхливо обговорювати незвичайний випад Тарзана.

"Обожнюю тебе", "А судді хто?", "Красава", "Браво Сергій, Браво. Вірш кльовий", "Прям за душу", "Сергій! Це прекрасно. Захоплення!", "Красиво! За душу бере", "Супер. Ви чудовий чоловік", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова втекла з Москви в Африку. Артистка заявила, що вирушила туди в гордій самоті і планує пожити в племені аборигенів, щоб знову знайти в собі сили жити. За словами Корольової, вона не хоче, щоб 2020 рік у неї асоціювався зі скандалами, які пережила їх сім'я.

Нагадаємо, що пікантне відео Тарзана з двома дівчатами, скандал отримав несподівану розв'язку: "в одному з ресторанів...".

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