Тарзан вивів зловмисників на чисту воду

Про це пише Газета.Ру.

Так, Сергій Глушко звернувся в поліцію після того, як його почали шантажувати і вимагати величезну суму грошей.

Швидше за все, зловмисники шантажували стриптизера інтимним відеороликом і вимагали, щоб він заплатив їм 2 млн рублів.

Сам же Тарзан раніше підтвердив слідчим, що такий відеозапис існує. Потреба в таких одкровеннях виникла після того, як Наташа Корольова звернулася в поліцію із заявою про зникнення коштовностей.

Мова, швидше за все, йде про відео, на якому видно, як Сергій Глушко зраджує своїй дружині відразу з двома дівчатами.

І сьогодні, 25 листопада, з'явилася інформація, що силовики викрили шантажистів і затримали їх "на гарячому".

За інформацією LifeShot, їх спіймали під час передачі грошей в одному з московських ресторанів.

"Для того, щоб зрозуміти, хто вимагає у Сергія Глушка 2 ляма, поліцейські провели "контрольну закупівлю" в одному з московських ресторанів. За грошима туди з'явилася нібито володарка компромату - якась 49-річна Антоніна. З'ясувалося, що дама — не має постійного місця проживання і прописки, а також офіційно не працює", - сказано в повідомленні.

Більш того, силовики затримали її спільницю - їй виявилася 21-річна дівчина.

"Обидві вони родом з Краснодарського краю. Порушено кримінальну справу за статтею "вимагання", - резюмували журналісти.

Про скандал, в який вляпався Тарзан, ми ще розповідали у вересні.

Тоді з'ясувалося, що стриптизер привів додому коханок, поки Наташа Корольова відпочивала на курорті. Після цього з московської квартири зірок пропали прикраси на п'ять мільйонів рублів і три тисячі євро. Наташа Корольова подала до суду на Анастасію Шульженко.

Нагадавши, розпалений Тарзан попустував на пляжі і приголомшив видом після зради Корольовій.

Як повідомляла Politeka, коханка Тарзана похвалилася новим досягненням, відповідь Наташі Корольової

Також Politeka писала, що Тарзан втік від Корольової після скандалу з коханкою і сполошив образом на пляжі.