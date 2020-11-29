Відомий російський стриптизер і чоловік Наталії Корольової Тарзан здивував незвичайним знімком

Як передає Politeka.net, нове фото з'явилося на Instagram-сторінці знаменитості.



"Я полетів, але обіцяв повернутися...", - повідомив Сергій у підписі до посту.

На тлі скандалу про його зраду співачці, така заява шоумена була досить дивною.

На опублікованому фото він постав у чорному вбранні з жовтим капелюхом, а в руках Тарзан тримав парасольку.

У коментарях під постом артист нарвався на критику: шанувальники звинуватили в блюзнірстві, оскільки на фото він сидів на пам'ятнику.

"Клоун", "На допомогу чи що полетів? У 12000 вклався?", "Як можна було сісти на пам'ятник. Це блюзнірство", " класне фото! Хороший відпочинок був", "У нас в Ріо такі чоловіки як Тарзан через одного!", - писали під постом Сергія.

Варто відзначити, що Тарзан розмістив вже безліч фотографій з Занзібару, де, суди по хештегам, показував своє еротичне шоу. У кадр потрапили місцеві жителі, від яких захоплювався російський артист, але ні на одному з опублікованих знімком не було його дружини Наталії Корольової. Мабуть, у відносинах зоряної пари не все так і гладко.

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