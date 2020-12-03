Артист убежден, что не предавал любовь к певице

Известный российский стриптизер Тарзан не сдержал эмоций после бегства Наташи Королевой из Москвы

Как передает Politeka.net, у себя в Instagram Тарзан опубликовал балладу «Стриптизер» собственного сочинения.

«Что тут сказать...я - стриптизер.

Мне в 30 - было стремно,

неловко было в 40 мне,

В 50 - становится прикольно,

что я один во всей стране

даю стриптиз без раздеваний,

ведь голый априори я...», - начал Тарзан.

Артист в своем стихе отметил, что всегда выходит к зрителям с обнаженной душой.

"не упрекайте вы Наташку,

ведь я любви не предавал", - отметил он.

«и взгляды всех сошлись на перце...и лишь ОНА увидела там сердце», - закончил свое неоднозначное произведение стриптизер.

В комментариях стали бурно обсуждать необычный выпад Тарзана.

«Обожаю тебя», «А судьи кто?», «Красава», «Браво Сергей, Браво. Стих клёвый», «Прям за душу», «Сергей! Это прекрасно. Восторг!», «Красиво! За душу берет», «Супер. Вы великолепный мужчина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наташа Королева сбежала из Москвы в Африку. Артистка заявила, что отправилась туда в гордом одиночестве и планирует пожить в племени аборигенов, чтобы вновь найти в себе силы жить. По словам Королевой, она не хочет, чтобы 2020 год у нее ассоциировался со скандалами, которые пережила их семья.

Напомним, что пикантное видео Тарзана с двумя девушками, скандал получил неожиданную развязку: "В одном из ресторанов...".

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