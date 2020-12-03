Один з фаворитів Ксенії Мішиної на шоу "Холостячка" ошелешив несподіваним визнанням і задумався про відхід з проекту

Як повідомляє Politeka.net, після стрімкого розвитку романтичних відносин, актор Андрій Рибак розповів про почуття до дівчини. Анонс нового випуску шоу з'явився на Youtube і викликав фурор серед глядачів (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Зірка "Ліги сміху" став одним з фаворитів Ксенії Мішиної, вона неодноразово висловлювала свою симпанію до нього. Тим несподіваніше стали слова про те, що учасник може покинути шоу завчасно.

"Є дівчина, і я закоханий в неї. Прощай. Іду сюди, як на роботу. Я піду до фіналу", - розповів Андрій Рибак перед камерами.

Користувачів соцмережі заінтригували слова учасника, багато хто припустив, що в анонсі показали нарізку з іншої розмови:

"Якщо брати, що підходить по життю, і буде любити, і розуміти, і ставитися до дитини, то це Льоша. Головне щоб серце Ксюші полюбило, а рибалка і Елерт - це не життя буде а нервування"; " він їй розповідає про когось іншого. Або про свою ситуацію в попередніх відносинах"; " мені одній здалося, що він все ще не перегорів до Олі? Якось чіпляє його ета тема"; "мені чесно так і здавалося, що він просто вже відбуває цей проект, а не бореться за любов".

Андрій Рибак зумів завоювати симпатію "холостячки", влаштувавши їй кілька вдалих побачень і продемонструвавши свою сміливість, в шостому випуску Ксенія Мішина навіть зважилася поцілувати відомого красеня.

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