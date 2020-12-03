Один из фаворитов Ксении Мишиной на шоу "Холостячка" ошарашил неожиданным признанием и задумался об уходе из проекта

Как сообщает Politeka.net, после стремительного развития романтических отношений, актер Андрей Рыбак рассказал о чувствах к девушке. Анонс нового выпуска шоу появился на Youtube и произвел фурор среди зрителей (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Звезда "Лиги смеха" стал одним из фаворитов Ксении Мишиной, она неоднократно выражала свою симпанию к нему. Тем неожиданнее стали слова о том, что участник может покинуть шоу раньше времени.

"Есть девушка, и я влюблен в нее. Прости. Иду сюда, как на работу. Я уйду до финала", - рассказал Андрей Рыбак перед камерами.

Пользователей соцсети заинтриговали слова участника, многие предположили, что в анонсе показали нарезку из другого разговора:

"Если брать, что подходит по жизни, и будет любить, и понимать, и относиться к ребенку, то это Леша. Главное чтобы сердце Ксюши полюбило, а Рыбак и Элерт - это не жизнь будет а нервотрепка"; "Он ей рассказывает о ком то другом. Или о своей ситуации в предыдущих отношениях"; "Мне одной показалось,что он все ещё не перегорел к Оле? Как-то цепляет его ета тема"; "Мне чесно так и казалось, что он просто уже отбывает этот проект, а не борется за любовь".

Андрей Рыбак сумел завоевать симпатию "холостячки", устроив ей несколько удачных свиданий и продемонстрировав свою смелость, в шестом выпуске Ксения Мишина даже решилась поцеловать известного красавца.

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