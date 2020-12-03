В Україні з 2021 року посилюються вимоги для виходу на пенсію

Як повідомляє Politeka.net, в рамках пенсійної реформи, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, з січня потрібно мати 28 років стажу, а не 27, як зараз. З кожним роком вимоги будуть підвищуватися на 12 місяців і так до 2027-го, коли соцпрацівники попросять пред'явити 35 років стажу.

Чим молодший українець, тим важче йому отримати необхідний стаж, адже з 2004 року за законом в нього не враховують час, проведений на навчанні і в декретному відпустці. Зараз в стаж входить лише той період, коли громадянин платив внески до Пенсійного фонду.

Якщо до 60 років людина не набрав необхідний стаж для виходу на пенсію, у нього буде для цього ще п'ять років і можливість докупити відсутню час. Якщо ж стажу не вистачає і в 65 років-доведеться отримувати мінімальну пенсію.

Тим часом вже зараз в Пенсійному фонді величезний дефіцит коштів, з січня по листопад 2020 року "діра" зросла до 18,4 мільярда гривень. За минулі місяці відомство витратило понад 435 мільярдів гривень і отримало всього 416,9 мільярда, при цьому 165,9 мільярдів направили з державного бюджету. ПФУ заробив 251 мільярд гривень за рахунок пільгового розміру єдиного внеску та окремих категорій застрахованих громадян.

Варто додати, що 1 грудня в Україні підвищили прожитковий мінімум, завдяки цьому мінімальна пенсія зросла з 1712 гривень до 1769 гривень. Наступне підвищення заплановане на липень 2021 року.

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