Крупную денежную помощь выдадут украинцам, которые потерпят убытки во время карантина

Как стало известно Politeka.net, на эти выплаты из бюджета планируют выделить более 10 миллиардов гривен. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде под номером 4430, об этом сообщает официальный сайт парламента.

Согласно документу, по восемь тысяч гривен выплатят физлицам-предпринимателям и работникам, доходы которых снизятся из-за введения полного локдауна. Сумма помощи фиксированная и не зависит от размера выплаченных налогов, благодаря этому деньги могут получить даже те, кто платил по минимуму.

Выплаты получат не все, в законопроекте указаны категории граждан, которым помощь не полагается. Среди них: работники, чьи предприятия после 31 октября 2020 года сменили вид деятельности на тот, который не может работать во время локдауна; украинцы, работающие по совместительству или получающие с реднем более 30 тысяч гривен в месяц.

Предпринимателям не станут выплачивать компенсацию, если они:

официально работают меньше трех месяцев;

платили единый социальный взнос меньше трех месяцев;

после 31 октября изменили вид деятельности;

являются наемными работниками, будучи ФЛП;

уже закрыли свое предприятие.

Чтобы получить деньги, украинцам необходимо отправить заявку через Единый государственный портал электронных услуг, указав в нем ФИО, дату рождения, паспортные данные, место жительства, ИНН, банковский счет IBAN и подтверждение страховки. Это можно сделать во время жесткого карантина и еще шесть месяцев после его отмены.

Законопроект также предусмаривает отмену арендной платы за государственное или коммунальное имущество, а также продление договоров аренды, самостоятельную доплату ЕСВ для тех, кто не хочет потерять пенсию. Период получения такой помощи засчитают в рабочий стаж.

Напомним, новые выплаты для украинцев на карантине, кому полагается денежная помощь: "2 тысячи гривен на..."

Как сообщала Politeka, выплаты пенсий по-новому: где в Украине надо жить, чтобы платили больше, чем остальным, названы суммы.

Также Politeka писала, что выплаты на ребенка в Украине хотят изменить, сколько денег получат родители