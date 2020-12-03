В Украине с 2021 года ужесточаются требования для выхода на пенсию

Как сообщает Politeka.net, в рамках пенсионной реформы, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, с января нужно иметь 28 лет стажа, а не 27, как сейчас. С каждым годом требования будут повышаться на 12 месяцев и так до 2027-го, когда соцработники потребуют предьявить 35 лет стажа.

Чем моложе украинец, тем тяжелее ему получить необходимый стаж, ведь с 2004 года по закону в него не учитывают время, проведенное на учебе и в декретном отуске. Сейчас в стаж входит лишь тот период, когда гражданин платил взносы в Пенсионный фонд.

Если к 60 годам человек не набрал необходимый стаж для выхода на пенсию, у него будет для этого еще пять лет и возможность докупить недостающее время. Если же стажа не хватает и в 65 лет - придется получать минимальную пенсию.

Тем временем уже сейчас в Пенсионном фонде огромный дефицит средств, с января по ноябрь 2020 года "дыра" выросла до 18,4 миллиарда гривен. За прошедшие месяцы ведомство потратило более 435 миллиардов гривен и получило всего 416,9 миллиарда, при этом 165,9 миллиардов направили из государственного бюджета. ПФУ заработал 251 миллиард гривен за счет льготного размера единого взноса и отдельных категорий застрахованных граждан.

Стоит добавить, что 1 декабря в Украине повысили прожиточный минимум, благодаря этому минимальная пенсия выросла с 1712 гривен до 1769 гривен. Следующее повышение запланировано на июль 2021 года.

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