Відома російська співачка Алла Пугачова показала себе після бані, чим викликала бурхливу реакцію серед фоловерів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку, присвячену родині Примадонни.

Так, у мережі з'явилась світлина, на якій Алла Борисівна позує в халаті і шапочці для бані. При цьому на Примадонні зовсім немає косметики - лиш природний рум'янець. Сама співачка виглядає дуже радісною та бадьорою. Проте, вигляд Примадонни на фото істотно відрізняється від того, до якого звикли шанувальники. Як правило, співачка з'являється перед аудиторією з яскравим "грунтовним" макіяжем і пишним волоссям, що породило чутки про те, що співачка носить перуку.

"З легким паром, Алла Борисівна!" - йдеться у підписі до фото.

Не всім користувачам соцмережі припало до душі таке "живе" фото Пугачової.

"Господи, все життя я обожнювала Аллу! Все життя, і не тільки я. Чому Магомаєв пішов у розквіті сил і років? Щоб не смішити народ і залишатись в пам'яті людей. Тут, на жаль вже, досада і вікові зміни, вибачте", "Навіщо?", "Зовсім на себе не схожа", "Дуже невдала фотографія, як таке можна виставляти на загальний огляд?", "Максиме, міняйте людину, яка веде інстаграм А. Б. Це точно не доброзичливці. Вони її скоро на унітазі виставлять", "Не варто таке викладати!", "Ой, б*ять, така щаслива. Я розумію, заради дітей залишитись супер, це просто клас, ну а для себе і для нас, глядачів, господи, досить демонструвати дівчинку. Жах і просто сміх", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Пугачова в пориві пристрасті кинулася до коханця на сцену, з'явилося відео.

Як повідомляла Politeka, Пугачова з молодим коханцем і Орбакайте розбила серця.

Також Politeka писала, що екс-коханець Алли Пугачової отримав лист від вбивці дочки.