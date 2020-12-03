Известная российская певица Алла Пугачева показала себя после бани, чем вызвала бурную реакцию среди фолловеров

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу, посвященную семье Примадонны.

Так, в Сети появилась фотография, на которой Алла Борисовна позирует в халате и шапочке для бани. При этом на Примадонне совсем нет косметики - лишь естественный румянец. Сама певица выглядит очень радостной и бодрой. Тем не менее, вид Примадонны на фото существенно отличается от того, к которому привыкли поклонники. Как правило, певица появляется перед аудиторией с ярким "основательным" макияжем и пышными волосами, что породило слухи о том, что певица носит парик.

"С легким паром, Алла Борисовна!" - говорится в подписи к фото.

Не всем пользователям соцсети пришлось по душе такое "живое" фото Пугачевой.

"Господи, всю жизнь я обожала Аллу! Всю жизнь, и не только я. Почему Магомаев ушел в расцвете сил и лет? Чтобы не смешить народ и оставаться в памяти людей. Тут, к сожалению уже, досада и возрастные изменения, простите", "Зачем?", "Совсем на себя не похожа", "Очень неудачная фотография, как такое можно выставлять на всеобщее обозрение?", "Максим, меняйте человека, который ведет инстаграм А. Б. Это точно не доброжелатели. Они ее скоро на унитазе выставят", "Не стоит такое выкладывать!", "Ой, б*ять, такая счастливая. Я понимаю, ради детей остаться супер, это просто класс, ну а для себя и для нас, зрителей, господи, хватит демонстрировать девочку. Ужас и просто смех", - пишут в комментариях.

Напомним, Пугачева в порыве страсти бросилась к любовнику на сцену, появилось видео.

Как сообщала Politeka, Пугачева с молодым любовником и Орбакайте разбила сердца.

Также Politeka писала, что экс-любовник Аллы Пугачевой получил письмо от убийцы дочери.