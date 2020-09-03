Российский певец и композитор Владимир Кузьмин рассказал, что убийца его дочери вышел с ним на связь

Экс-любовник Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой сообщил, что убийца его дочери Лизы отсидел в тюрьме и вышел на свободу. При этом мужчина связался с певцом и принес ему извинения. Он написал письмо по электронной почте.

По словам Владимира Кузьмина, никто так толком и не знает, что случилось в тот злополучный день. Актер рассказал, что не верил, что именно этот человек убил его дочь.

«Этот парень отсидел и принес свои извинения потом через интернет. История очень странная. А что я мог сделать… Я не верил, что это он. У меня было ощущение, что это не он», - рассказал музыкант.

Напомним, что Лиза Кузьмина была старшей дочерью звездного рокера от брака с первой женой Татьяной Артемьевой. Кузьмин ранее отмечал, что не намерен общаться с убийцей своей дочери.

С Татьяной Артемьевой у Кузьмина было трое детей.

Сын Степан погиб через восемь лет после убийства Елизаветы. Новая трагедия произошла во время пожара в квартире юноши. Парень упал с 18 этажа, пытаясь спастись, перебравшись через окно к соседям.

Артист признавался, что погибшие дети до сих пор приходят к нему во снах.

В живых осталась только дочь Кузьмина и Артемьевой Соня.

Напомним, что экс-любовник Пугачевой Кузьмин закрутил роман с красоткой моложе на 37 лет, но бросил ее ради...

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