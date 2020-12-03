Григорій Чапкіс втратив дар мови, коли побачив свого молодшого сина Грега

Як пише Politeka.net, зустріч близьких людей відбулася у фіналі шоу "Танці з зірками" і стала сюрпризом для 90-річного хореографа. 41-річний Грег прилетів з Америки, щоб зустрітися з батьком. Під час його появи на шоу Чапкіс старший дуже розгубився і ледь зумів стримати сльози.

"Наш великий сюрприз вдався. У мене була можливість відвідати мого 90-річного батька. Здивувати його у фіналі шоу "Танці з зірками" Україна. Я також отримав шанс судити серію «Суперфінал» поруч з ним. Дякую @ tanci1plus1 за цей особливий момент для нас. Я ніколи не забуду цей дивовижний досвід", - написав Чапкіс молодший у себе в Instagram, опублікувавши фото з ефіру.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Молодець, що приїхав! Гришка, ти людина з великої літери! Неймовірний Респект!", "Ось це так! Це епічно! Дуже круто!", "Вау, це так здорово!", "Який чудовий сюрприз!", "Нічого собі, це приголомшливо", "Ви дуже схожі з батьком!", "Просто ваууу, так зворушливо і мило! Ласкаво просимо в Україну", "ви неймовірно красиво схожі з татом і дуже обидва талановиті і харизматичні. Це приємно бачити", - пишуть користувачі Мережі.

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