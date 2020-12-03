Григорий Чапкис потерял дар речи, когда увидел своего младшего сына Грега

Как пишет Politeka.net, встреча близких людей произошла в финале шоу «Танці з зірками» и стала сюрпризом для 90-летнего хореографа. 41-летний Грег прилетел из Америки, чтобы встретиться с отцом. Во время его появления на шоу Чапкис старший очень растерялся и едва сумел сдержать слезы.

«Наш большой сюрприз удался. У меня была возможность навестить моего 90-летнего отца. Удивить его в финале шоу «Танцы со звездами» Украина. Я также получил шанс судить серию «Суперфинал» рядом с ним. Спасибо @ tanci1plus1 за этот особенный момент для нас. Я никогда не забуду этот удивительный опыт», - написал Чапкис младший у себя в Инстаграм, опубликовав фото с эфира.

В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.

«Молодец, что приехал! Гришка, ты человек с Большой буквы! Невероятный Респект!», «Вот это да! Это эпично! Очень круто!», «Вау, это так здорово!», «Какой отличный сюрприз!», «Ничего себе, это потрясающе», «Вы очень похожи с отцом!», «Просто ваууу, так трогательно и мило! Добро пожаловать в Украину», «Вы невероятно красиво похожи с папой и очень оба талантливы и харизматичны. Это приятно видеть», - пишут пользователи сети.

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