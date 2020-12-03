Філіп Кіркоров погодився поріднитися зі співачкою Ольгою Бузовою заради дітей

Як стало відомо Politeka.net, поп-король російської естради вирішив стати хрещеним батьком для спадкоємців зіркової подруги та її коханого Давида Манукяна. Про це виконавці домовилися на недавньому святі, повідомляє vse42.

Як розповіли джерела, Ольга Бузова і Дава стали гостями на дні народженні дочки Філіпа Алли-Вікторії, вони подарували дівчинці золотий телефон і вразили батька щедрістю. Молода пара захопилися вихованням іменинниці і побажали взяти у Кіркорова кілька батьківських уроків. У відповідь співак перехрестив гостей і заявив, що у них будуть щасливі діти. Після Ольга і Давид запропонували Філіпу стати хрещеним.

"Я буду хрещеним! Ми це зафіксуємо", - заявив 53-річний артист.

Користувачі соціальної мережі вже щосили обговорюють родинні стосунки зірок, деякі нагадали про конфлікт Бузової з Примадонною:

"Значить не станеш ти хрещеним Філя ніколи!"; "Розберуться без вас"; "як це Алла Пугачова дивиться на це, вона терпіти не може Бузову"; "Філька вже не знає, як бути популярним, ось вже і липне до молодих, пісні та кліпи дебільні"; "Бузова вагітна кажуть..."; "Так Бузова ж безплідна. Або теж сурогатне материнство в допомогу буде?"; "Який Пасаж😀 😀 😀"; " Бузової Дай бог народити, а там і вирішите!"; "Спершу народити потрібно!"; "Очманіти!"; "Їх взагалі-то треба для початку виносити і народити! І на цей час треба!"; "Після того, як вона висловилася про Пугачову, соромно, Кіркоров, просувати таку бездарність".

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