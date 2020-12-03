Филипп Киркоров согласился породниться с певицей Ольгой Бузовой ради детей

Как стало известно Politeka.net, поп-король российской эстрады решил стать крестным отцом для наследников звездной подруги и ее возлюбленного Давида Манукяна. Об этом исполнители договорились на недавнем празднике, сообщает "Царьград".

Как рассказали источники, Ольга Бузова и Дава стали гостями на дне рождении дочери Филиппа Аллы-Виктории, они подарили девочке золотой телефон и впечатлили отца щедростью. Молодая пара восхитились воспитанием именинницы и пожелали взять у Киркорова несколько родительских уроков. В ответ певец перекрестил гостей и заявил, что у них будут счастливые дети. После Ольга и Давид предложили Филиппу стать крестным.

"Я буду крестным! Мы это зафиксируем", - заявил 53-летний артист.

Пользователи социальной сети уже вовсю обсуждают родственные отношения звезд, некоторые напомнили о конфликте Бузовой с Примадонной:

"Значит не станеш ты крестным Филя никогда!"; "Разберутся без вас"; "Как это Алла Пугачева смотрит на это, она терпеть не может Бузову"; "Филька уже не знает, как быть популярным, вот уже и липнет к молодым, песни и клипы дебильные"; "Бузова беременная говорят..."; "Так Бузова же бесплодна. Или тоже суррогатное материнство в помощь будет?"; "Какой пассаж 😀😀😀"; "Бузовой дай бог родить, а там и решите!"; "Сперва родить нужно!"; "Очуметь!"; "Их вообще-то надо для начала выносить и родить! И на это время надо!"; "После того, как она высказалась о Пугачевой, стыдно, Киркоров, продвигать такую бездарность".

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