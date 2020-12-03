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Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес, яка відома своїми яскравими шоу, в черговий раз запалила на сцені

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок знаменитості з'явилося фото з концерту. Джей Ло була одягнена в дуже тісний топ зі стразами, яким вона перетиснула свій апетитний бюст. Укорочений топ створив неповторний вигляд, зробивши акцент на пружному пресі 51-річної зірки.

Волосся співачки було розпущене. Було видно, що вона знаходиться в русі. Її засмагла, трохи волога шкіра викликала особливе захоплення шанувальників. У коментарях під постом зірці залишили масу приємних слів.

"Ти красива", "Цілую тебе", "часи, коли тиша висловлює більше, ніж слова", "ідеально, занадто красиво", "Міледі, як завжди красива", "гаряча моя", "Мило", "Ух, ти худорлява машина!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес влаштувала неймовірний виступ на музичній премії. Красуня вибрала для заходу напівпрозорий костюм, через який просвіщався її апетитний бюст. Округлі стегна 51-річної зірки заслуговували на окрему увагу.

Крім цього, нещодавно ми писали, що Джей Ло не побоялася показати себе без макіяжу. Красуня записала відеозвернення до своїх шанувальників, будучи одягненою в домашній халатик.

Нагадаємо, що фігуриста Дженніфер Лопес у відвертому вбранні покрутила стегнами перед спекотними красенями: "смачно!".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Дженніфер Лопес вразила вигинами, приспустивши штани: "Який чудовий...".

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