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Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая известна своими яркими шоу, в очередной раз зажгла на сцене

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек знаменитости появилось фото с концерта. Джей Ло была одета в очень тесный топ со стразами, которым она пережала свой аппетитный бюст. Укороченный топ создал неповторимый вид, сделав акцент на упругом прессе 51-летней звезды.

Волосы певицы были распущены. Было видно, что она находится в движении. Ее загорелая, немного влажная кожа вызвала особое восхищение поклонников. В комментариях под постом звезде оставили массу приятных слов.

«Ты красивая», «Целую тебя», «Времена, когда тишина выражает больше, чем слова», «Идеально, слишком красиво», «Миледи, как всегда красива», «Горячая моя», «Мило», «Ух ты худощавая машина!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес устроила невероятное выступление на музыкальной премии. Красотка выбрала для мероприятия полупрозрачный костюм, через который просвещался ее аппетитный бюст. Округлые бедра 51-летней звезды заслуживали отдельного внимания.

Кроме этого, недавно мы писали, что Джей Ло не побоялась показать себя без макияжа. Красотка записала видеообращение к своим поклонникам, будучи одетой в домашний халатик.

Напомним, что фигуристая Дженнифер Лопес в откровенном наряде покрутила бедрами перед знойными красавчиками: "Вкусно!".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Дженнифер Лопес впечатлила изгибами, приспустив штаны: «Какой восхитительный…».

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес в максимально вульгарном виде повиляла бедрами, лишив мужчин сна: жаркие кадры.