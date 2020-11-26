Знаменита американська актриса і співачка Дженніфер Лопес, якій нещодавно виповнився 51 рік, похвалилася відмінною фізичною формою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося фото з виступу красуні. Джей Ло була одягнена в неймовірно красивий, при цьому не дуже пристойний костюм. Співачка дуже любить надягати боді, оголюючи свої стрункі ніжки, округлі стегна і апетитну «п'яту точку». Крім цього, в таких нарядах набагато простіше танцювати. А Лопес, як відомо, на своїх шоу запалює.

Цього разу на актрисі був білий костюм із зірок. Він прикрив найінтимніше. Красуня повністю віддалася співу і виглядала надзвичайно. Ззаду неї танцювали молоді гарячі мулати, які надали номеру особливого шарму. Шанувальники не змогли стримати слів захоплення.

"Пали, бейба", «Супер», «чудова», «смачно», «вогонь», «геніально», "так гаряче", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес вийшла на сцену в пікантному прозорому вбранні, прикрашеному орнаментами, камінням і стразами. Артистка повернулася спиною до камери, захопивши шанувальників апетитним виглядом. Варто відзначити, що в арсеналі Джей Ло багато епатажних нарядів.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес переплюнула молоденьких танцівниць, засвітившись в напівпрозорому костюмі:"ось так кішечка".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес задерла кофтинку і захопила своїми ідеальними "принадами": "Тримайте руки вгорі".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в напівпрозорому боді звинуватили в плагіаті образів Бейонсе: "спокуса провалилася".