Голлівудська актриса Анджеліна Джолі звела з розуму зухвалою красою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок знаменитості в Instagram опублікували архівне фото зі зйомок фільму «Лара Крофт». Як відомо, актриса дуже готувалася до цих зйомок. Більшість трюків вона виконувала сама, тому до моменту виходу фільму Джолі була у відмінній фізичній формі.

Це прекрасно видно на фото, де актриса постала в спортивних трусиках і топі. На знімку можна розгледіти апетитні груди Джолі і пружний прес. Округлі стегна буквально звели з розуму шанувальників, які стали залишати під постом захоплені відгуки.

"Чудова ти Анджеліна", "гарненько", "дуже красива жінка", "дуже люблю тебе", "красиве соковите, ніжне тіло, дорогоцінне обличчя", "ти богиня", "Королева", "чарівна дівчинка", "Красиво", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що зйомки в «Ларі Крофт» - це один з найбільш пікових періодів в кар'єрі зірки. За ними пішов фільм "Містер і місіс Сміт", на зйомках якого актриса зустріла Бреда Пітта.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі похвалилася тонкою талією в тісному корсеті. Актриса підняла руки, що додало фото пікантності.

Нагадаємо, що пристрасна Анджеліна Джолі подражнила апетитним бюстом в мокрій сукні:"гаряча панянка".

Як повідомляла Politeka, чуттєва Анджеліна Джолі запаморочила голову видом в сукні з декольте до пупка:"так можна і потонути".

Також Politeka писала, що безсоромна Анджеліна Джолі ледь не впустила бюст з екстремального декольте:"яка кішечка".