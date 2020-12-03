Голливудская звезда Анджелина Джоли ошарашила болезненной худобой
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы в Инстаграм появилось достаточно свежее фото звезды со светского мероприятия. Анджелина была одета в черное открытое платье. Корсет удерживал бюст звезды, а руки и плечи остались открытыми.
Как известно, в последнее время Джоли сильно похудела. В СМИ то и дело пишут о ее болезнях и проблемах с набором веса. Актриса пытается прятать болезненную худобу под бесформенными нарядами, но это не всегда получается.
На опубликованном снимке видно, как сильно впали щеки звезды, и какими изнеможенными выглядят ее руки и костлявые плечи. Кроме этого, и выражение лица Джоли выглядит печально.
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В комментариях к посту актрисе оставили массу слов поддержки. Не обошлось и без критики.
«Привет любимая, теперь я понял, что послужило началом твоей депрессии», «Подними голову, девочка», «красивая», «Аллилуйя! Пусть Святой Отец благословит и защитит тебя», «Супер красиво», «Неутомимая мать, вечный борец, пример женщины. Иисус рядом с тобой Анджелина», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анджелина Джоли уселась на стуле в неприличной позе. На архивном фото видно всю красоту звезды.
Напомним, что хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места: «Волшебная девочка».
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли забыла про стыд, посветив "полушариями" крупным планом: "Вот это!".
Также Politeka писала, что бесстыжая Анджелина Джоли в мокрой маечке поиграла язычком и показала кое-что интересное: «Вау, очень жарко».